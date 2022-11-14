Мир 14 ноября 2022, 22:54 Пентагон заключил ряд контрактов с Lockheed Martin на восполнение РЗСО Пентагон заключил контракты с Lockheed Martin для восполнения запасов РСЗО на $520 млн Pxhere

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Пентагон заключил несколько контрактов с американской компанией Lockheed Martin для восполнения запасов реактивных систем залпового огня взамен тех, что уже отправили на Украину. Это следует из распространенного заявления американских ВС, отметил ТАСС.

Сумма контрактов будет 520 миллионов долларов. Их заключили 21 октября и 2 ноября, следует из документа.

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По словам заместителя министра обороны США по закупкам и снабжению Уильяма Лапланте, распределение этих контрактов показывает «то значительное влияние, которое имеют РСЗО в качестве важного боевого средства для наших международных партнеров». Слова замминистра приведены в распространенном заявлении.

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Эти оборонные заказы, по мнению военных, позволят армии США восполнять собственные запасы, не останавливая при этом оказание критически важной помощь союзникам и партнерам на поле боя.

Бывшая помощница сенатора от Юты Кэтрин Томпсон призвала американские власти сократить объемы пакетов военных поставок Украине, а освободившиеся средства направить в экономику США. Томпсон отметила, что необоснованная энергетическая политика Белого дома и огромные траты на Украину вызвали повышение стоимости жизни американцев, а также стремительный рост инфляции в стране.