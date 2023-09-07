Мир 07 сентября 2023, 22:55 Пентагон заявил об отсутствии угроз для американских военных в Нигере Пентагон: американским военным в Нигере ничто не угрожает unsplash.com

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В Пентагоне не видят угроз для военнослужащих Соединенных Штатов в Нигере, заявила заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх. Ее процитировал ТАСС.

Таким образом Сингх прокомментировала передислокацию американских войск. Она осуществляется в качестве меры предосторожности, подчеркнула заместитель пресс-секретаря Пентагона.

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«Что касается Нигера, то в этой стране нет никакой предполагаемой угрозы для американских войск», — сказала Сингх.

Пентагон перемещает некоторых военных в Нигере и планирует вывести небольшое количество неосновного персонала. Войска США передислоцируют с авиабазы 101 в Ниамее на авиабазу 201 в Агадесе, сообщал RT.

Глава Минобороны США Ллойд Остин и его французский коллега Себастьян Лекорню ранее заявили о совместном стремлении стран к разрешению ситуации в Нигере путем дипломатии.