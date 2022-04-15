Пентагон заявил об отсутствии попыток России перекрыть поток оружия на Украине

Спецслужбы Соединенных Штатов Америки не увидели попыток со стороны России прервать поток поставок американских вооружений на Украине. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, написало РИА «Новости».

«Мы просто продолжим делать то, что делали. Быстро и в уговоренных ранее объемах», — заявил он.

Ради безопасности поставок вооружений Кирби отказался назвать их состав, но отметил, что делает это ради безопасности.

«Со стороны России мы не заметили попыток перекрыть этот поток», — подчеркнул Кирби.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что все поставки с оружием на Украину станут законной целью для вооруженных сил РФ.