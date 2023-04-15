Мир 15 апреля 2023, 05:18 Пентагон заявил об отправке Украине еще $4,9 миллиарда бюджетной помощи Госдеп: в сентябре США направят Украине 4,9 миллиарда долларов бюджетной поддержки Pxhere

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США в сентябре направят Украине 4,9 миллиарда долларов бюджетной поддержки через механизмы Всемирного банка. Об этом говорится в заявлении американского Госдепа, текст которого размещен на сайте ведомства.

Как указано в публикации, через механизмы Всемирного банка Штаты предоставили украинскому правительству 18 миллиардов долларов бюджетной поддержки.

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«Дополнительные 4,9 миллиарда долларов будут доступны в сентябре», — добавляется в заявлении.

Как пояснил Госдеп США, это финансирование, наряду с поддержкой со стороны Евросоюза и МВФ, дает возможность правительству Украины «предоставлять критически важные услуги» жителям страны.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд на прошедшем форуме американо-украинского партнерства напомнила о том, что заблокированные в Штатах активы российских бизнесменов решили передавать Украине. В феврале объявили о первом транше на сумму 5,4 миллиона долларов. По словам Нуланд, американское правительство одобрило конфискацию и передачу частных средств, но не резервов Центробанка. Судьбу последних еще не определили.