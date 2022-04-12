Пентагон заявил о желании увидеть победу Украины

Американские власти хотят увидеть победу Украины и восстановление ее территориальной целостности. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Мы хотим победы Украины. Мы хотим видеть Украину суверенной, целостной, и чтобы на всей ее территории не было российских войск. Но как сделать это — это вопрос к мистеру Зеленскому и украинскому правительству. Мы уважаем его лидерство и его военных», — процитировал Кирби ТАСС.

При этом он добавил, что американская сторона не может диктовать украинскому президенту, какой именно должна быть победа его страны. По словам Кирби, США будут и дальше снабжать Украину военными системами. Также США будут работать с партнерами, поставляющими Украине вооружение.

Пресс-секретарь Пентагона напомнил, что американские власти запланировали военные поставки на Украину в рамках двух программ. Речь идет о суммах 800 и 100 миллионов долларов. Обе программы практически завершены. Еще США занимаются подготовкой украинских военных специалистов. Во время брифинга Кирби отказался комментировать сообщения о предоставлении Украине из Польши и Словакии устаревшей военной техники.