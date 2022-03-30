Пентагон заявил о выводе кораблей ВМС США из Черного моря

Американские военные корабли покинули Черное море из-за событий на Украине. В США пока не приняли решение о сроках возвращения судов ВМС страны.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил об этом на традиционном брифинге, назвав предпринятый американской стороной шаг благоразумным.

«Было сочтено благоразумным так поступить. <…> Дать всем понять, что США не заинтересованы в том, чтобы провоцировать конфликт тем или иным решением о размещении сил», — сказал он.

Кирби не стал называть сроки, в которые корабли ВМС США вернутся в Черное море.

Ранее в Минобороны РФ указали на связь Пентагона с биолабораториями на Украине. Отношение к ним имел и сын президента США Хантер Байден. Расположенными на украинской территории лабораториями руководили главы подразделений и сотрудники американского военного ведомства. Личности военных США, которые принимали участие в разработке биологического оружия, уже удалось установить.