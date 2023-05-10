Мир 10 мая 2023, 01:49 Пентагон заявил о серьезных проблемах в ВПК США Экс-замглавы Пентагона Норквист рассказал о серьезных проблемах в ВПК США РИА «Новости»

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Военно-промышленный комплекс (ВПК) США сталкивается с серьезными трудностями, заявил экс-замглавы Пентагона Дэвид Норквист. Об этом сказано в публикации, размещенной на сайте американского военного ведомства со ссылкой на выступление Норквиста.

Оборонным предприятиям США, по мнению Норквиста, необходима поддержка. В противном случае они могут прекратить сотрудничество с правительством.

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«Сейчас время помочь этим компаниям, пока не поздно», — сказал бывший замглавы Пентагона.

Как заметил Норквист, система поставок в оборонном секторе страны может оказаться под угрозой в момент своей необходимости для США. Штаты, как добавил экс-замглавы Пентагона, наблюдают возврат «великой конкуренции сил и больше не могут превосходить своих противников только по размеру». По мнению Норквиста, поэтому Вашингтон должен полагаться на своих партнеров и союзников.

В конце апреля газета The Wall Street Journal сообщила, что состояние оборонного сектора США находится в критическом состоянии. Этому поспособствовали взрыв завода по производству особого типа пороха, который произошел в 2021 году, и военная поддержка Украины.