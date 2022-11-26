Мир 26 ноября 2022, 10:53 Пентагон заявил о ракетном обстреле патрульной базы США в Сирии Пентагон назвал ракетный обстрел патрульной базы США в Сирии угрозой силам коалиции Defense.gov

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Патрульная военная база США в Сирии подверглась ракетному обстрелу, заявили в центральном командовании американских вооруженных сил. Объект находится в аль-Шаддади, сообщило РИА «Новости».

В Пентагоне уточнили, что целью двух ракет были силы коалиции на патрульной базе США. В результате обстрела никто не получил травм, инфраструктура базы тоже осталась цела. СМИ ранее сообщили, что рядом с базой упали как минимум четыре ракеты.

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Представители командования подчеркнули, что атака направлена на подрыв мира и стабильности в регионе, а также ставит под угрозу силы коалиции.

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Власти Сирии не раз напоминали о том, что присутствие военных США на территории страны незаконно и является, по сути, оккупацией и государственным пиратством для прикрытия кражи нефти.

Американский контингент находится в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, расположенных на севере и северо-востоке САР. Там расположены самые крупные в стране месторождения газа и нефти.