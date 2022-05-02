Пентагон заявил о преждевременности разговоров о гарантиях безопасности для Швеции и Финляндии

Говорить о гарантиях безопасности для Швеции и Финляндии преждевременно, дискуссии по поводу членства в НАТО будут вестись между правительствами двух стран и Альянсом, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Его слова привело РИА «Новости».

НАТО придерживается политики открытых дверей, подчеркнул пресс-секретарь американского военного ведомства.

«Что касается гарантий безопасности, этот вопрос далеко впереди тех дискуссий, которые ведутся сейчас», — заявил Кирби.

Он отметил, что США прекрасно сотрудничают с Финляндией и Швецией в сфере обороны. Кирби выразил уверенность, что в дальнейшем эти отношения будут развиваться и это позволит «вести более глубокое обсуждение их оборонных потребностей».

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция получат гарантии безопасности на переходный период, если отправят заявки на вступление в НАТО.

Финляндия планирует озвучить решение о вступлении в Альянс не ранее 12 мая. К этому времени парламентские комитеты завершат рассмотрение доклада по внешней политике и политике безопасности. Власти Швеции отказались выносить вопрос вступления в НАТО на референдум, сославшись на секретность информации.