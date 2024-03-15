Мир 15 марта 2024, 01:16 Пентагон заявил о полетах Ту-95 у зон ПВО США и Канады NORTHCOM: российские Ту-95 приблизились к зонам ПВО США и Канады РИА «Новости»

Читать 360tv в

Два российских бомбардировщика Ту-95 пролетели недалеко от зон противовоздушной обороны США и Канады. С таким заявлением глава Северного командования американских Вооруженных сил (NORTHCOM) Грегори Гийо выступил в конгрессе.

«На прошлой неделе впервые более чем за два года русские отправили два бомбардировщика „медведь“ <…> вдоль так называемого Фареро-Исландского рубежа — Гренландия, Исландия и Великобритания», — сказал он.

Реклама

По словам военного, Ту-95 приближались к опознавательным зонам ПВО Канады и США. Путь бомбардировщиков тщательно отслеживался, но их не смогли перехватить из-за смены маршрута перед входом в зону действия противовоздушной обороны, добавил Гийо.

Осенью 2023 года российские военные засекли два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США над Балтийским морем. Истребитель Су-27 не дал им пересечь границу России.