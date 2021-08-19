Пентагон заявил о покупке авиационного оборудования для украинских военных

Министерство обороны США намерено поставить в Украину авиационную технику.Военные получат комплексную радионавигационную систему и три инструментальные системы посадки. Об этом рассказал RT со ссылкой на информацию для потенциальных подрядчиков.

Известно, что помимо авиационного оборудования, ведомство обеспечит все необходимые средства передачи данных и инфраструктуру электроснабжения. В документе уточняется, что эта программа направлена на поддержку зарубежного партнера, то есть военно-воздушные силы Украины.

Новое оборудование будет размещаться на действующих авиабазах Староконстантинов и Озерное.