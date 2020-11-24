Пентагон заявил о готовности участвовать в процедуре передачи власти Байдену

Министерство обороны США подтвердило, что ему прислали уведомление о процедуре передачи власти администрации демократа Джо Байдена. Ведомство уже начало работать над этим вопросом.

Пентагон отметил, что с ними уже связалось Управление по общим вопросам администрации США (GSA) и представители Байдена.

«Министерство получило уведомление, что, в соответствии с законом о передаче президентской власти, глава Управления общих служб предоставила переходному штабу Байдена и Харрис определенные ресурсы и услуги. <…> Мы немедленно начнем реализовывать наш план по предоставлению поддержки (штабу Байдена)», — сказано в сообщении американского министерства обороны. Его процитировало РИА «Новости».

GSA де-факто признало Байдена победителем на президентских выборах и объявило о том, что готово начать процесс передачи власти.

Выборы в США прошли 3 ноября. Американские СМИ уже объявили, что демократу удалось набрать достаточное число голосов выборщиков для победы. Некоторые мировые лидеры поздравили Байдена. Однако официальный подсчет голосов еще не закончен.

Действующий президент США — республиканец Дональд Трамп — считает, что демократы пытались «украсть выборы». Он отказывается признавать поражение и обратился в суды нескольких штатов для опротестования результатов голосования. Однако теперь американский лидер написал в Twitter, что разрешил GSA начать процедуру передачи власти.