Пентагон заявил о готовности ответить на провокации со стороны КНДР «надлежащим образом» | 360°

Мир 06 октября 2022, 22:11 Поделиться Telegram

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Viber Пентагон заявил о готовности ответить на провокации со стороны КНДР «надлежащим образом» Пресс-секретарь Пентагона Райдер: США готовы ответить на провокации КНДР YouTube

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США готовы «ответить надлежащим образом» на возможные провокации со стороны Северной Кореи на фоне их ракетных испытаний, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Его слова привел ТАСС.

«Мы продолжим вести тесные консультации с нашими союзниками и партнерами и будем готовы ответить надлежащим образом на любые возможные будущие провокации Северной Кореи», — подчеркнул американский чиновник.

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По его словам, в Минобороны США привержены идее сохранить Индо-Тихоокеанский регион открытым. Вашингтон выступает за стабильность и безопасность, подытожил Райдер.

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КНДР 6 октября запустила две баллистические ракеты, чем вызвала обеспокоенность соседних государств. Власти Южной Кореи тут же сообщили о возвращении авианосца Ronald Reagan ВМС США в Японское море.

В Сеуле утверждают, что корабль сможет противостоять «провокациям» Северной Кореи. До этого авианосец принял участие в маневрах, организованных Южной Кореей и США.

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