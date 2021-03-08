Пентагон заявил о готовности нанести ответный удар после атаки базы в Ираке

В Пентагоне заявили о готовности ВС США нанести ответный удар после атаки военно-воздушной базы Айн-эль-Асад, которая используется американскими военными в Ираке. С таким заявлением выступил глава Пентагона Ллойд Остин.

Глава Пентагона отметил в интервью телеканалу ABC, что США еще оценивают, кто стоял за обстрелом на авиабазе Айн-аль-Асад, который произошел 3 марта, через несколько дней после авиаудара США по Сирии.

Если американская сторона решит нанести ответный удар, то это будет «в то время и в месте, которые мы выберем сами», отметил Остин.

Атака военной базы Айн эль-Асад на западе иракской провинции Анбар произошла в начале марта. На этом объекте расположены силы ВС США и Международной коалиции. По военному объекту было выпущено около десяти ракет. Никто из военнослужащих не пострадал, но один из гражданских подрядчиков скончался от сердечного приступа, укрываясь от снарядов, уточнило РИА ФАН.