Пентагон заявил, что «предупредил» Россию после инцидента в Сирии

После ДТП в Сирии с участием российского MRAP Typhoon-K и американского MaxxPro MRAP Пентагон предупредил Россию о готовности защищать своих военных. В Минобороны США призвали вернуться к механизму предотвращения конфликтов в арабской республике.

Поведение российских военных в Пентагоне назвали опасным и неприемлемым.

«Мы ожидаем возвращения к обычному и профессиональному (механизму) предотвращения конфликтов в Сирии и оставляем за собой право энергично защищать наши войска всякий раз, когда их безопасность будет поставлена под угрозу», — приводит РИА «Новости» слова пресс-секретаря Пентагона Джонатана Хоффмана.

Он обвинил россиян в нарушении соглашения о предотвращении конфликтов в Сирии и нанесении американцам травм «намеренно провокационным и агрессивным поведением». Военных США Хоффман похвалил за «профессионализм и сдержанность».

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что американская сторона была заранее предупреждена о плановом патрулировании военной полиции РФ под прикрытием вертолетов.

После того, как российская колонна вошла в зону контроля коалиции, ее начали преследовать две американские бронемашины. Еще два автомобиля заблокировали дорогу. Поэтому российский патруль «принял все возможные меры по предотвращению инцидента и дальнейшему выполнению поставленной задачи».