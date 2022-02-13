Пентагон заявил, что США пока не будут вводить санкции против России

Соединенные Штаты не собираются вводить превентивные санкции против России. Такие меры пока останутся в качестве резервных, если РФ действительно решит «вторгнуться» на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

В интервью для телеканала Fox News Кирби отметил, что введение санкций как предупреждение не даст нужного эффекта.

«Мы считаем, что они сохраняют свой сдерживающий эффект, оставаясь в резерве», — отметил он.

По словам Кирби, причиной для очередных жестких санкций в экономике может стать только эскалация обстановки вокруг Украины, сообщил ТАСС.

В понедельник стало известно, что американские сенаторы пока не пришли к единому мнению о нужности новых ограничений против России. Законодатели спорят о том, что делать с «Северным потоком — 2». В Сенате еще не придумали меры на случай, если на Украине накалится ситуация.

Представитель комитета по иностранным делам Сената США Роберт Мененденс ранее говорил, что санкции против России в Штатах могут ввести еще до военных действий. Он не стал раскрывать, о каких именно ограничениях идет речь. При этом в Белом доме выступают против слишком раннего давления на Россию, потому что не видят в этом смысла.