Мир 07 сентября 2023, 10:58 Пентагон заявил, что США не смогли провести испытание гиперзвукового оружия Пентагон: запуск гиперзвуковой ракеты с мыса Канаверал в США отменили U.S. Department of Defense

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Испытательный запуск первой американской гиперзвуковой ракеты отменили. Об этом Пентагон сообщил агентству Bloomberg.

«Министерство планировало провести испытания на космодроме на мысе Канаверал, штат Флорида, чтобы доложить о развитии наших гиперзвуковых технологий, но после предварительных проверок запуск был отменен», — сообщили представители ведомства.

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Минобороны США не уточнило причину, по которой запуск не состоялся. Агентство добавило, что решение об отмене угрожает графику исполнения программы и плана ВС страны объявить свое гиперзвуковое оружие боеспособным к концу сентября.

Пентагон отметил при этом, что сейчас получилось «собрать данные о работе наземного оборудования и программного обеспечения». Полученные сведения помогут достичь прогресса в создании наступательных гиперзвуковых вооружений.