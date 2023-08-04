Мир 04 августа 2023, 00:59 Пентагон заявил, что США не питают иллюзий по поводу наступления Украины Пентагон: у США нет иллюзий по поводу контрнаступления Украины РИА «Новости»

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Соединенные Штаты не строят иллюзий насчет контрнаступления Украины, понимая, что оно будет трудным. Такое заявление сделал руководитель пресс-службы Пентагона Патрик Райдер, его слова привел ТАСС.

«Нет никаких иллюзий, что эти боевые действия, которые ведет Украина, являются легкими, — сказал он.

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По словам Райдера, у российских военных было время для создания укреплений, поэтому бои для украинской армии будут трудными

«Мы уверены, что у них есть значительные боевые способности и что они задействуют их там и тогда, когда выберут сами», — добавил представитель Пентагона.

По данным газеты The Washington Post, ВСУ начали третий этап контрнаступления, при этом они задействовали резервные силы в Запорожской области. Попытки прорыва зафиксировали к населенному пункту Работино, который имеет огромное значение для украинских военных.