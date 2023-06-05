05 июня 2023, 21:04
Пентагон заявил, что Россия «проиграла» конфликт на Украине
Помощник главы Пентагона Каль заявил, что Россия «уже проиграла» конфликт на Украине
Помощник главы Пентагона по политическим вопросам Колин Каль заявил, что Россиия «уже проиграла» конфликт на Украине. При этом США даже еще не знают, в каком направлении будут развиваться события, отметил Каль в ходе выступления в рамках молодежного саммита НАТО, трансляция которого велась на YouTube.
«Тяжело сказать, в каком направлении будут развиваться боевые действия, но в целом, уже ясно, что Россия в них проиграла. Их целью было захватить Украину, а этого не случится», — сообщил помощник главы американского Минобороны.
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Другой целью России, пояснил Каль, было «ослабление НАТО», но в итоге произошло нечто совершенно противоположное. Представитель военного ведомства выразил уверенность, что из конфликта Россия выйдет «намного слабее». также он указал, что многомиллиардная помощь Киеву оказала влияние на военно-промышленный комплекс США.
Ранее председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли сообщил, что Вашингтон намерен оказывать и дальше помощь ВСУ для максимального успеха на поле боя. Это, по его мнению, поможет Украине занять «более выгодную» позицию переговорах.
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