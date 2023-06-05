Мир 05 июня 2023, 21:04 Пентагон заявил, что Россия «проиграла» конфликт на Украине Помощник главы Пентагона Каль заявил, что Россия «уже проиграла» конфликт на Украине Pickupimage

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Помощник главы Пентагона по политическим вопросам Колин Каль заявил, что Россиия «уже проиграла» конфликт на Украине. При этом США даже еще не знают, в каком направлении будут развиваться события, отметил Каль в ходе выступления в рамках молодежного саммита НАТО, трансляция которого велась на YouTube.

«Тяжело сказать, в каком направлении будут развиваться боевые действия, но в целом, уже ясно, что Россия в них проиграла. Их целью было захватить Украину, а этого не случится», — сообщил помощник главы американского Минобороны.

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Другой целью России, пояснил Каль, было «ослабление НАТО», но в итоге произошло нечто совершенно противоположное. Представитель военного ведомства выразил уверенность, что из конфликта Россия выйдет «намного слабее». также он указал, что многомиллиардная помощь Киеву оказала влияние на военно-промышленный комплекс США.

Ранее председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли сообщил, что Вашингтон намерен оказывать и дальше помощь ВСУ для максимального успеха на поле боя. Это, по его мнению, поможет Украине занять «более выгодную» позицию переговорах.