Пентагон заявил, что пока не рассматривает передачу Украине дальнобойных снарядов для HIMARS
Глава Пентагона Остин: передачу Украине дальнобойных снарядов для HIMARS пока не планируют
В США не рассматривают поставки Украине снаряды для РСЗО HIMARS с дальностью более 80 километров. Условия предоставления вооружений в дальнейшем будут зависеть от потребностей ВСУ.
Министр обороны США Ллойд Остин заявил об этом на пресс-конференции, которая состоялась после очередного заседания группы по координации военной помощи Украине. Ее создали страны Запада.
«Дальность [передаваемого Вашингтоном Киеву] снаряда HIMARS составляет 80 километров. Так что это достаточно хорошая дальность», — подчеркнул глава Пентагона.
Имеющееся у Украины оружие, заметил Остин, «действительно дает большой потенциал». Будущие поставки, по его словам, зависят от ведения ВСУ боевых действий и запросов украинской стороны.
Официальный представитель Минобороны США на брифинге сообщил, что американцы вместе с союзниками подготовили для Украины свыше 20 единиц HIMARS. Из них в процессе отправки находятся уже 12.