Пентагон заявил, что пока не рассматривает передачу Украине дальнобойных снарядов для HIMARS

В США не рассматривают поставки Украине снаряды для РСЗО HIMARS с дальностью более 80 километров. Условия предоставления вооружений в дальнейшем будут зависеть от потребностей ВСУ.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил об этом на пресс-конференции, которая состоялась после очередного заседания группы по координации военной помощи Украине. Ее создали страны Запада.

«Дальность [передаваемого Вашингтоном Киеву] снаряда HIMARS составляет 80 километров. Так что это достаточно хорошая дальность», — подчеркнул глава Пентагона.

Имеющееся у Украины оружие, заметил Остин, «действительно дает большой потенциал». Будущие поставки, по его словам, зависят от ведения ВСУ боевых действий и запросов украинской стороны.

Официальный представитель Минобороны США на брифинге сообщил, что американцы вместе с союзниками подготовили для Украины свыше 20 единиц HIMARS. Из них в процессе отправки находятся уже 12.