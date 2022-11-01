Пентагон заявил, что обсуждает обеспечение Украины спутниковой связью | 360°

Мир 01 ноября 2022, 23:16 Пентагон заявил, что обсуждает обеспечение Украины спутниковой связью Генерал ВВС США Райдер: Пентагон обсуждает обеспечение Украины спутниковой связью Pixabay

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Пресс-секретарь Пентагона генерал ВВС Патрик Райдер заявил, что в американском военном ведомстве обсуждают обеспечение Украины спутниковой связью, но пока нет определенных договоренностей и контрактов. Об этом сообщил ТАСС.

«Мы продолжаем обсуждать потребности Украины в спутниковой связи с Украиной и компаниями, такими как SpaceX и прочими. На сегодняшний день у меня нет никаких объявлений по поводу каких-либо потенциальных контрактов или будущих соглашений», — заявил Райдер.

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Ранее Россия предупредила, что будет уничтожать американские коммерческие спутники, если их будут применять для помощи ВСУ в зоне спецоперации. Использование «квазигражданской инфраструктуры» подвергнет неоправданным рискам не только мирную космическую деятельность, но и многочисленные социально-экономические процессы на земле. Предупреждение адресовано владельцу Starlink Илону Маску, спутники которого обеспечивают связь на Украине.

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