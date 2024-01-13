Мир 13 января 2024, 23:41 Пентагон заявил, что не знает дату выписки Остина из больницы Пентагон: у ведомства нет конкретной даты выписки Остина из больницы Chad Mcneeley/Dod / Global Look Press

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Шеф Пентагона Ллойд Остин по-прежнему находится в больнице. Дата его выписки неизвестна, сообщил пресс-секретарь Минобороны США Патрик Райдер.

По информации представителя Пентагона, Остин проходит лечение в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида и его состояние оценивается как хорошее.

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«На данный момент у нас нет конкретной даты выписки министра Остина, но мы продолжим ежедневно информировать общественность по данному вопросу», — заявил Райдер.

Глава Пентагона выполняет свои служебные обязанности из больницы, он имеет доступ к безопасной связи и продолжает контролировать деятельность ведомства по всему миру, отметил Райдер.

У Остина диагностировали рак простаты. Диагноз шеф Пентагона узнал в декабре, однако скрыл его от общественности. Операцию по удалению опухоли провели в конце прошлого года, однако в январе Остина госпитализировали с послеоперационными осложнениями.