Пентагон заявил, что американским самолетам в Афганистане угрожает опасность

Самолетам ВС США, которые проводят эвакуацию граждан из Афганистана, может грозить опасность. Как сообщил ТАСС, такое заявление распространили в Пентагоне.

Представители движения «Талибан»* (террористическая организация, запрещенная в РФ) заявили, что если США не выведут свои войска из Кабула в срок, то их действия боевики сочтут оккупацией и предпримут собственные меры. Талибы* напомнили, что Вашингтон собирается завершить операцию и покинуть страну до 31 августа. Они отметили, что дополнительного времени на завершение всех действий в Кабуле Америке уже не предоставят.

Ситуация в Афганистане резко обострилась на фоне того, что страну почти полностью покинули американские войска. Талибы* вошли в Кабул 15 августа и с тех пор контролируют всю территорию страны. Европейские страны и США проводят массовую эвакуацию. Она касается не только граждан других государств, но и тех афганцев, которые сотрудничали с Западом.

СМИ в понедельник сообщили, что ситуация продолжает накаляться из-за намерения покинуть Афганистан огромного количества людей. В аэропорту возникла давка, люди начали теснить военных. Это вызвало острую реакцию талибов* и иностранных сил. По некоторым данным, жертвами столкновений в воздушной гавани Кабула стали уже семь человек.