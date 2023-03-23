Мир 23 марта 2023, 09:46 Пентагон захотел отремонтировать биолаборатории в Армении, Грузии и Казахстане RT: Минобороны США решило отремонтировать биолаборатории в странах бывшего СССР piqsels

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Агентство по сокращению военной угрозы при Пентагоне начало поиск подрядчиков для ремонта биолабораторий в бывших странах Советского Союза. Программу запустили для защиты США и союзников от биологических угроз, сообщил RT.

Деньги на подготовку и техобслуживание биолабораторий в Армении, Азербайджане, Узбекистане, Грузии и Казахстане выделят в рамках Программы по сокращению биологической угрозы в Евразийской зоне ответственности. Их отремонтируют, заменят оборудование, закупят расходные материалы и проведут тренинги для персонала.

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Агентство заявило, что специалисты станут заниматься в обновленных лабораториях исследованиями в области биологической безопасности и охраны, профилактики и выявления вызываемых патогенами вспышек, а сама программа направлена на защиту США, их армии и союзников от биологических угроз.

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Штаты и НАТО создавали на Украине под видом биолабораторий свои военные объекты, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Около 400 лабораторий двойного назначения позволяли американцам управлять распространением эпидемий.