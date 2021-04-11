Пентагон задумал создать реабилитационный центр на Украине

Пентагон запланировал создать реабилитационный центр на Украине. Под эти цели Инженерно-строительное командование ВМС США в Европе, Африке и Юго-Западной Азии хочет перестроить тепловую электростанцию в Ужгороде, сообщил RT.

Американские власти хотят найти подрядчика для реализации проекта. Исполнитель контракта в перспективе сможет контролировать весь процесс строительства. В его обязанности будет входить руководство стройкой, предоставление рабочей силы, материалов и оборудования.

Старую тепловую станцию в украинском Ужгороде хотят перепрофилировать под двухэтажный реабилитационный центр. Пентагон готов выделить на этот проект 500–750 тысяч долларов.

В марте 2020 года стало известно о планах США построить на Украине четыре военных объекта. Пентагон искал подрядчиков для создания двух центров боевой подготовки в Киевской и Николаевской областях, сооружения склада для плавсредств близ Очакова и реновации казарм в районе села Старое.

На Украине ранее сообщили о готовящихся переговорах советников в «нормандском формате», но без участия России.