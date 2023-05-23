Мир 23 мая 2023, 22:46 Пентагон высказался об использовании оружия США при атаке диверсантов в Белгородской области Пентагон: США не разрешали Украине передавать американское оружие за пределы ВСУ Pxhere

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В Пентагоне сделали заявление на фоне информации о возможном использовании американских вооружений при атаке украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на Белгородскую область. Там отметили, что США не разрешали Украине передавать предоставленное оборудование за пределы ВСУ. Об этом сообщил пресс-секретарь оборонного ведомства Патрик Райдер. Его слова привело РИА «Новости».

«Мы не одобряли никакой передачи оборудования, и они не запрашивали передачу оборудования военизированным структурам», — заверил Райдер.

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Представитель госдепа Мэттью Миллер ранее заявил, что госдепартамент в курсе сообщений об использовании оружия США украинской ДРГ в Белгородской области, однако Вашингтон «скептически относится к достоверности этих сообщений». Миллер также отметил, что госдеп не поощряет и не обеспечивает возможности для ударов внутри России. По словам представителя ведомства, это четко давали понять. Но при этом, как заметил Миллер, США говорили, что принятие решений о том, как вести боевые действия оставалось за Украиной, добавил RT.

Украинская ДРГ 22 мая атаковала Грайворонский округ Белгородской области. В регионе объявили контртеррористическую операцию, в рамках которой российские военные нанесли удары по противнику. После этого украинские диверсанты оставили в российском регионе американский бронетранспортер. Кадры военной машины показал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.