Пентагон выявил уязвимость в безопасности Штатов

Глава американского Стратегического командования адмирал Чарльз Ричардc признал, что РФ и КНР опережают США в области стратегических вооружений. Об этом сообщило РИА «Новости».

Ричардc рассказал, что Штаты больше не могут сдерживать Россию и Пекин межконтинентальными баллистическими ракетами Minuteman III, которые он назвал «реликтами холодной войны». По его мнению, Вашингтону нужны более эффективная и современная система.

«Это оружие из 70-х годов прошлого века. И как мы можем рассчитывать на него для нейтрализации угроз в 2020–2030-х?» — привели слова адмирала «Известия».