Мир 22 августа 2023, 04:19 Пентагон выдвинул Украине условия для получения истребителей F-16 Википедия

Читать 360tv в

Украинской армии нужно выполнить определенные условия, чтобы получить согласие американской стороны на передачу истребителей F-16. Информацию об этом опубликовали на сайте Пентагона.

«Чтобы трансфер третьей стороне был выполнен, должны быть соблюдены определенные критерии, включая обучение английскому языку и […] логистика на земле», — заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

Реклама

Она отметила, что когда выставленные критерии выполнят, трансфер смогут одобрить.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Европе нельзя «заигрываться в самолетики» и отправлять F-16 украинской стороне, ведь при таком сценарии «хороший день» для киевского режима станет последним. Так он отреагировал на слова главы МИД Германии Анналены Бербок, которая назвала хороший день для Украины — хорошим днем для Европы, говоря о поставке истребителей киевскому режиму.