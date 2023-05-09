Важное 09 мая 2023, 16:25 Пентагон выделит Украине новый пакет военной помощи более чем на миллиард долларов Пентагон заявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на 1,2 млрд долларов U.S. Department of Defense

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Украина получит очередной пакет военной помощи от США. Его стоимость составит 1,2 миллиарда долларов. Об этом заявили в Пентагоне.

В новый пакет вошли средства противовоздушной обороны и боеприпасы. В частности, речь идет об оборудовании для интеграции западных пусковых установок систем ПВО, ракет и радаров с украинскими системами. Украине также предоставят боеприпасы для беспилотников и снаряды калибра 155 миллиметров.

Часть средств американское военное ведомство направит для оплаты услуг спутниковой съемки для передачи данных украинской разведки, а также на обучение военных и техническое обслуживание новой техники.

В пресс-службе подчеркнули, что, в отличие от военной помощи Украине со стороны Белого дома, выделенные 1,2 миллиарда долларов предназначены для закупки техники и снарядов у частных военных промышленников или стран — партнеров по долгосрочным контрактам.

В Минобороны США подчеркнули, что продолжат дальнейшую работу по обеспечению украинских войск необходимым оружием, предназначенного для использования на поле боя и дальнейшего обеспечения безопасности страны.