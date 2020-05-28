Пентагон выделит 125 миллионов долларов для помощи Украине

По информации «ПолитЭксперта», общая сумма помощи Незалежной составляет 250 миллионов долларов.

Предполагается, что в рамках программы Украине достанутся мобильные системы радиолокации и патрульные катера с автоматическими пушками. Также в страну доставят аппаратуру секретной связи и автомобили скорой помощи.