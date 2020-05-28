Пентагон выделит 125 миллионов долларов для помощи Украине
Министерство обороны США планирует направить военную помощь на Украину. Для реализации программы потребуется 125 миллионов долларов. Об этом сообщил CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.
По информации «ПолитЭксперта», общая сумма помощи Незалежной составляет 250 миллионов долларов.
Предполагается, что в рамках программы Украине достанутся мобильные системы радиолокации и патрульные катера с автоматическими пушками. Также в страну доставят аппаратуру секретной связи и автомобили скорой помощи.