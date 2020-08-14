В Пентагоне решили возродить программу наблюдений ВВС США за НЛО, появившимися на территории страны. Будет создана специальная рабочая группа, курировать ее назначен первого заместителя министра обороны Соединенных Штатов Дэвид Норквист.

Об этом CNN сообщили собственные источники в Минобороны США. Официальное объявление последует через несколько дней.

Среди экспертов до сих пор нет единого мнения о том, что представляют собой неопознанные летающие объекты (НЛО). Некоторые полагают, что речь идет не о внеземных цивилизациях, а о технических средствах более продвинутых земных противников. В частности, дронах новых модификаций.

«Над нашими секретными базами летают неизвестные объекты, и мы имеем полное право знать, что это такое. Честно говоря, я предпочел бы зеленых человечков вместо высокотехнологических достижений Китая или России», — заявил сенатор Марко Рубио.

В 2017 году стало известно, что Пентагон в 2007–2012 году финансировал работу засекреченной программы сбора и анализа данных об НЛО. На нее было потрачено 22 миллиона долларов. Позже ее свернули, признав ее низкий приоритет.

Бывший руководитель программы Луис Элизондо утверждает, что у него лично есть убедительные доказательства того, что человечество не одиноко. Он заявил, что ушел из Пентагона в знак протеста из-за чрезмерной секретности и внутреннего противодействия ведомства продолжению программы.

По словам Элизондо, ему приходилось сталкиваться с доказательствами, которые не позволяют ему полностью исключить инопланетное вмешательство.

«Эти летательные аппараты — мы назовем их самолетами — демонстрируют характеристики, которые в настоящее время не доступны ни США, ни любой другой стране мира», — сказал Элизондо об объектах, которые они исследовали.