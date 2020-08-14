Пентагон возобновит расследование появления НЛО в США — СМИ
Об этом CNN сообщили собственные источники в Минобороны США. Официальное объявление последует через несколько дней.
Среди экспертов до сих пор нет единого мнения о том, что представляют собой неопознанные летающие объекты (НЛО). Некоторые полагают, что речь идет не о внеземных цивилизациях, а о технических средствах более продвинутых земных противников. В частности, дронах новых модификаций.
«Над нашими секретными базами летают неизвестные объекты, и мы имеем полное право знать, что это такое. Честно говоря, я предпочел бы зеленых человечков вместо высокотехнологических достижений Китая или России», — заявил сенатор Марко Рубио.
В 2017 году стало известно, что Пентагон в 2007–2012 году финансировал работу засекреченной программы сбора и анализа данных об НЛО. На нее было потрачено 22 миллиона долларов. Позже ее свернули, признав ее низкий приоритет.
Бывший руководитель программы Луис Элизондо утверждает, что у него лично есть убедительные доказательства того, что человечество не одиноко. Он заявил, что ушел из Пентагона в знак протеста из-за чрезмерной секретности и внутреннего противодействия ведомства продолжению программы.
По словам Элизондо, ему приходилось сталкиваться с доказательствами, которые не позволяют ему полностью исключить инопланетное вмешательство.
«Эти летательные аппараты — мы назовем их самолетами — демонстрируют характеристики, которые в настоящее время не доступны ни США, ни любой другой стране мира», — сказал Элизондо об объектах, которые они исследовали.