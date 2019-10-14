Пентагон: войска США попали в ловушку в Сирии

Соединенные Штаты оказались в сложной ситуации в Сирии. Американские войска находятся между турками, которые воют против курдов, и сирийской армией.

Глава Пентагона Марк Эспер в эфире телеканала Fox News подчеркнул, что обстановка для США «с каждым часом все хуже».

«Войска США оказались в ловушке: на север движется сирийская армия, которая намерена дать отпор туркам. Те в свою очередь идут на юг», — сказал Эспер.

Сирийская армия начала переброску на территорию курдов. Видео Подробнее

Соединенные Штаты, заметили в Пентагоне, «не подписывались» на войну с Турцией, которая является «давним союзником НАТО», ради защиты сирийских курдов. Чтобы остановить наступление турецких войск, американцам не хватает в регионе сил.

Причина боевых действий, со слов Марка Эспера, «заключается в конфликте 200-летней давности».

США намерены вывести еще коло тысячи своих военнослужащих из Сирии. Основная часть войск может покинуть страну в ближайшие дни.

Анкара 9 октября начала операцию «Источник мира», которая направлена против Рабочей партии Курдистана, запрещенной в Турции, и террористов «Исламского государства»*. По всей сирийско-турецкой границе для помощи курдам Сирия разместит свои войска. Их переброска уже начата.

*«Исламское государство» / ИГ — террористическая организация, запрещенная в России и других странах мира.