Пентагон включил Россию в список стран, которые угрожают космическому потенциалу США

Развернутым в космосе силам США угрожают несколько стран. В Пентагоне включили в число противников в этой области Россию, Китай, КНДР и Иран.

Об опасности для коммерческих и военных интересов Соединенных Штатов на неправительственном Совете по международным отношениям заявил глава Комитета начальников штабов американской армии генерал Джозеф Данфорд. Его процитировал телеканал C-Span.

«Сегодня в космосе развернулось соперничество», — подчеркнул Данфорд. Он добавил, что при развертывании «значительных сил в космосе», которое происходило в 1990-е годы, Вашингтон исходил из отсутствия конкуренции для США. В современных реалиях все складывается по-другому.

Сейчас, отметил американский генерал, Соединенные Штаты вынуждены соперничать с упомянутыми странами, которые обладают достаточным потенциалом и представляют собой «реальнейшую угрозу развернутым в космосе средствам» США.

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«По этой причине возникает угроза коммерческим и военным интересам Вашингтона, имеющим отношение к космосу», — подчеркнул Данфорд.

По словам президента США Дональда Трампа, космос будет следующей областью военных действий. Американский лидер заметил, что страна ставит своей целью доминирование в космическом пространстве.