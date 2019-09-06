Пентагон включил Россию в список стран, которые угрожают космическому потенциалу США
Об опасности для коммерческих и военных интересов Соединенных Штатов на неправительственном Совете по международным отношениям заявил глава Комитета начальников штабов американской армии генерал Джозеф Данфорд. Его процитировал телеканал C-Span.
«Сегодня в космосе развернулось соперничество», — подчеркнул Данфорд. Он добавил, что при развертывании «значительных сил в космосе», которое происходило в 1990-е годы, Вашингтон исходил из отсутствия конкуренции для США. В современных реалиях все складывается по-другому.
Сейчас, отметил американский генерал, Соединенные Штаты вынуждены соперничать с упомянутыми странами, которые обладают достаточным потенциалом и представляют собой «реальнейшую угрозу развернутым в космосе средствам» США.
Космические ведомства Ирана попали под санкции СШАПодробнее
«По этой причине возникает угроза коммерческим и военным интересам Вашингтона, имеющим отношение к космосу», — подчеркнул Данфорд.
По словам президента США Дональда Трампа, космос будет следующей областью военных действий. Американский лидер заметил, что страна ставит своей целью доминирование в космическом пространстве.