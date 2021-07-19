Пентагон увидел угрозу в испытаниях «Циркона»

Новые российские разработки в области гиперзвукового оружия Минобороны США называет дестабилизирующим фактором, поскольку ракеты способны нести ядерный заряд. Подобные системы США разрабатывают исключительно для неядерного оснащения, заявил официальный представитель американского военного ведомства Джон Кирби.

«Мы в курсе заявлений президента Путина. Не буду вдаваться в подробности или анализировать относительно его заявлений. Но важно отметить, что новые российские гиперзвуковые системы — потенциально дестабилизирующий фактор и представляют заметную угрозу, потому что эти системы совместимы с ядерными», — приводит РИА «Новости» слова Кирби. Такое заявление официальный представитель Минобороны США сделал на брифинге в Пентагоне.

Штаты, по его словам, разрабатывают гиперзвуковые ударные системы исключительно в неядерном оснащении.

Фрегат «Адмирал Горшков» провел успешную стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели. Он должен был из Белого моря поразить цель в Баренцевом. По данным российского министерства обороны, «Циркон» во время испытаний поразила цель на дальность свыше 350 километров и таким образом подтвердила свои тактико-технические характеристики.