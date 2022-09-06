Пентагон уведомил Россию о проведении испытательного пуска баллистической ракеты | 360°

Мир 06 сентября 2022, 20:44 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Пентагон уведомил Россию о проведении испытательного пуска баллистической ракеты Представитель Пентагона Райдер: в среду США проведут испытательный пуск МБР Minuteman III Официальный сайт Пентагона

Читать 360tv в

Соединенные Штаты Америки проведут в среду испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III без боевой части, рассказал представитель Пентагона Патрик Райдер. Он уточнил, что американское военное ведомство заранее уведомило Россию о проведении испытаний, об это сообщило РИА «Новости».

«Завтра рано утром, 7 сентября, с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии состоится операционный испытательный пуск <…> межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боевой части», — отметил Райдер.

Реклама

Представитель Пентагона назвал пуск МБР рутинным испытанием, которое планировалось заранее. Из-за напряженности в отношениях с Россией и Китаем мероприятие несколько раз переносилось. Испытательный пуск должен подтвердить «эффективность и боеготовность системы», пояснил Райдер.

Реклама

«США <…> заранее уведомили правительство России в соответствии со своими договорными обязательствами», — подчеркнул представитель американского военного ведомства.

0 0 0 0 0 0