Пентагон уведомил Россию о проведении испытательного пуска баллистической ракеты | 360°

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Пентагон уведомил Россию о проведении испытательного пуска баллистической ракеты

Представитель Пентагона Райдер: в среду США проведут испытательный пуск МБР Minuteman III

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Соединенные Штаты Америки проведут в среду испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III без боевой части, рассказал представитель Пентагона Патрик Райдер. Он уточнил, что американское военное ведомство заранее уведомило Россию о проведении испытаний, об это сообщило РИА «Новости».

«Завтра рано утром, 7 сентября, с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии состоится операционный испытательный пуск <…> межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боевой части», — отметил Райдер.

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Представитель Пентагона назвал пуск МБР рутинным испытанием, которое планировалось заранее. Из-за напряженности в отношениях с Россией и Китаем мероприятие несколько раз переносилось. Испытательный пуск должен подтвердить «эффективность и боеготовность системы», пояснил Райдер.

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«США <…> заранее уведомили правительство России в соответствии со своими договорными обязательствами», — подчеркнул представитель американского военного ведомства.

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