Пентагон ускорил испытания гиперзвукового оружия

«В последующие 12 месяцев мы увидим постоянное ускорение (разработки — прим.) наступательного гиперзвукового оружия», — сказал Экспер.

В Вашингтоне многократно признавали, что США отстали от России и Китая в производстве гиперзвукового оружия. Американцы оказались в этой области «в роли догоняющего». В связи с этим в ближайший год в стране в два раза увеличится финансирование разработки гиперзвуковых боеприпасов. Сейчас в США готовится несколько гиперзвуковых носителей.

Ранее президент России Владимир Путин анонсировал появление контргиперзвукового оружия. Оно приятно удивит оппонентов России, отметил глава государства. Когда ведущие державы создадут свое гиперзвуковое оружие, РФ сможет с ним бороться, напомнила «Политика Сегодня».