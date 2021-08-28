Пентагон уничтожил боевика ИГ*, готовившего теракты в Афганистане

В афганской провинции Нангархар к востоку от Кабула на границе с Пакистаном с помощью дрона военные США уничтожили боевика из группировки «Исламское государство в Хорасане». Она является отделением террористической организации «Исламское государство» (ИГ*).

Об этом сказано в распространенном заявлении представителя Центрального командования ВС США Уильяма Урбана.

«Согласно первоначальным оценкам, мы уничтожили цель. Нам не известно об убитых и раненых среди гражданского населения», — добавил он. Урбан не сообщил, была ли связана атака с терактом в кабульском аэропорту или она готовилась еще до трагедии.

Дистанционную контртеррористическую операцию Пентагон провел после встречи президента США Джо Байдена с экспертами по безопасности, военачальниками и дипломатами. Глава государства предоставил им всю полноту действий для проведения операций против боевиков в Хорасане.

Источники The Associated Press сообщили, что Байден лично приказал нанести удар. Он был осуществлен из-за пределов Афганистана.

Скорость, с которой американские военные ответили, основана на практике тщательного отслеживания перемещений боевиков и многолетнем опыте борьбы с экстремистами в отдаленных частях мира. С другой стороны, по мнению экспертов, акция указала на ограниченность возможностей Вашингтона по устранению террористов. Тем более, что после прихода к власти «Талибана»** они получат больше свободы передвижения в Афганистане.

Присутствовавшие на совещании военные предупредили Байдена, что не исключают еще одну атаку на Кабул. Они сообщили, что приняли максимальные меры по защите аэропорта.

Основываясь на предварительной оценке, официальные лица США полагают, что жилет смертника, использованный в нападении на аэропорт, нес около 25 фунтов (11,3 килограмма) взрывчатки и был начинен осколками. Обычно бомбы смертников содержат 5-10 фунтов (2,2-4,5 килограмма).

В результате взрыва в Кабуле погибло более 200 человек. В том числе, 13 военных США. Джозеф Байден взял всю вину за случившееся на себя. Он пообещал, что Америка не забудет погибших героев и отомстит за них.

*, ** — террористические организации, запрещены в России.