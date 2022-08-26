Пентагон: Украина сама не может сказать, где оружие из США

Украинские власти записывают информацию о прибывшем вооружении из США на бумаге и не всегда могут сказать, где оно окажется в итоге. Об этом заявил агентству Bloomberg исполняющий обязанности генинспектора Пентагона Шон О’Доннелл.

«В НАТО, как представляется, уверены, что передача оружия проводилась в достаточной мере безопасно. Насколько мы можем судить, прямо сейчас все, что должно стрелять и взрывать, используется полностью. Но все это необходимо проверить», — сказал О’Доннелл в интервью.

По его словам, украинские чиновники фиксируют данные о получении американского оборудования при помощи «написанных от руки квитанций».

«Это все бумага», — подчеркнул представитель Пентагона.

Он добавил, что после поступления американского оружия, украинская сторона вряд ли может быть «уверена в том», где все этом будет находиться впоследствии.

Министерство обороны США заключило более 7,8 тысячи оборонных контрактов на общую сумму 2,2 миллиарда долларов, уточнил О’Доннелл. В связи с этим он собирается провести проверку «эффективности систем учета Пентагона» в сфере регистрации и отслеживания расходов, которые связаны с Украиной.

Ведомство исполняющего обязанности генинспектора намерено изучить договоренности Штатов об обмене разведданными с союзниками по НАТО, а также эффективность обучения украинских солдат и «возможности оттока боевого снаряжения на черный рынок».