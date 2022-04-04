Пентагон указал на отсутствие у США независимого подтверждения сообщений о событиях в Буче

У военных США нет независимого подтверждения сообщений о событиях в Буче. Об этом написало РИА «Новости».

Информацию о «бучинской резне» прокомментировал высокопоставленный представитель Пентагона.

«Мы не можем независимо и самостоятельно подтвердить сообщения о жестокостях в Буче», — заявил он журналистам.

Фото и видео, якобы свидетельствующие об убийствах гражданского населения в Буче, ранее распространили украинские СМИ и местные политики в соцсетях. В Сети появились кадры с лежащими на земле людьми, у которых связаны руки за спиной. В Минобороны РФ констатировали очередную провокацию киевского режима и указали на то, что российские военнослужащие вышли из Бучи еще 30 марта, за несколько дней до появления кадров.

Депутат сейма Польши Януш Корвин-Микке назвал детали, указывающие на то, что снимки были постановочными. Он заметил, что дома на кадрах почему-то не разрушены, а еще непонятно, по какой причине тела лежат посреди дороги и людей хоронят в братских могилах.