Мир 07 января 2024, 09:05 Пентагон три дня держал Белый дом в неведении о госпитализации Остина Politico: Пентагон скрывал от Белого дома госпитализацию Остина Вице-президент США Камала Харрис и Ллойд Остин / РИА «Новости»

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Министерство обороны США три дня не сообщало Белому дому о госпитализации 1 января главы ведомства Ллойда Остина. Об этом написал журнал Politico со ссылкой на двух осведомленных чиновников.

По данным издания, Пентагон в течение трех дней скрывал информацию об этом от «старших чинов» в Совете нацбезопасности Белого дома.

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Госпитализация Остина «шокировала» высших должностных лиц, включая советника Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана. Никто из них не знал об осложнениях, которые возникли у главы Пентагона после проведения плановой медицинской процедуры.

Администрация США узнала о его состоянии всего за 15 минут до того, как Пентагон выпустил релиз о ситуации с Остином. Телеканал NBC указывал, что 70-летний министр несколько дней находился в отделении интенсивной терапии. К делам он смог вернуться лишь в пятницу, 5 января.