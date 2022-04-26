Пентагон: текущий конфликт на Украине не перерастет в ядерную войну

Текущий конфликт на Украине не перерастет в ядерную войну. Никаких оснований для этого нет. С таким заявлением в эфире телеканала CNN выступил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Так он прокомментировал заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который накануне заявил о реальном риске ядерного конфликта, который нельзя недооценивать.

Кирби заявил, что полностью согласен с мнением Лаврова о том, что победителей в ядерной войне не будет.

«Нет никаких причин для того, чтобы нынешний конфликт на Украине вышел на этот уровень», — подчеркнул представитель Пентагона. Он добавил, что американские военные внимательно наблюдают за сложившейся ситуацией.

Предпосылок для того, чтобы США изменили степень готовности своих ядерных сил, пока не существует.

Накануне глава российского МИД заявил, что Россия вместе с другими странами — постоянными членами Совета Безопасности ООН делает все, чтобы не допустить использования ядерного оружия. Но есть много желающих, которые готовы раздуть эту угрозу, что делает риски весьма существенными.