Мир 10 февраля 2024, 08:26 Пентагон свернул программу вертолета будущего из-за Украины Defense News: США отменили программу вертолета будущего FARA Lance Cpl. Jackson Rush/Keystone Press Agency/globallookpress

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Американское оборонное ведомство вложило миллиарды долларов в разработку вертолета будущего Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA), но в результате закрыло программу. Об этом сообщило издание Defense News.

Пентагон потратил на программу FARA два миллиарда долларов и запросил еще пять миллиардов на пять лет. В оборонном ведомстве решили пересмотреть необходимость разработки новейшего вертолета.

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Причиной для сворачивания программы могли стать результаты анализов по использованию FARA в зоне специальной операции на Украине, отметили в издании TWR. По словам журналистов, Пентагон может перенести закупку вертолетного двигателя следующего поколения, а также сократить парк беспилотников Shadow и Raven.

Оборонное ведомство направит финансирование на вертолеты Black Hawk и CH-47F Block II Chinook и исследовательские работы, связанные с БПЛА.

Ранее советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат признался, что Украине придется решить множество проблем, чтобы использовать американские истребители F-16. Военный обратил внимание на сложности с содержанием самолетов и инфраструктурой для них.