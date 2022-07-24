Пентагон столкнулся с нехваткой новых контрактников для службы в армии

Пентагон заявил об острой нехватке новых кадров для пополнения всех военных подразделений. Всего армия закрыла только 40% контрактов от годовой цели. При этом до конца финансового года остается только два месяца. Нехватка новых военных может привести к полному развалу Вооруженных сил США. Об этом в своей статье написал журналист издания The American Conservative Эдвард Чанг.

Автор напомнил, что в начале 2022 года количество служащих в Вооруженных силах США насчитывало 1,3 миллиона человек, из которых только треть имели прямое отношение к военной службе. Остальные работали в Национальной гвардии и других структурах Пентагона.

По мнению Чанга, интерес к армейской службе среди американцев угас после позорного вывода войск из Афганистана прошлым летом. При этом военные начинают все чаще высказываться по актуальным вопросам повестки дня, начиная от смерти Джорджа Флойда и движения BLM, заканчивая запретами абортов.

Колумнист отметил, что Пентагон оказался перед двумя выходами из ситуации. Первый предусматривает сокращение численности армии. Но окончательное решение по этому вопросу остается за конгрессом и президентом. Это решение может поставить под угрозу политику национальной безопасности.

При этом и Белый дом, и Пентагон, и конгресс должны взять на себя все обязательства по сокращению численности войск и придерживаться этого плана. Но на это потребуется несколько лет.

Второй вариант — вернуть призыв. Несмотря на непопулярность этого решения, Конституция США позволяет это сделать в случае необходимости. Последние два года показали, что американское общество, несмотря на свое несогласие с решениями правительства, в итоге согласится с этим решением. Факт, что призыв распространится только на мужчин, означает, что протест будет минимальными и останется без особого внимания СМИ.