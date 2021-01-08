Пентагон станет гарантом мирной передачи власти в США

Он осудил насилие сторонников действующего президента США около Капитолия. По словам министра, такие действия идут в разрез с принципами Конституции.

«Я категорически осуждаю эти акты насилия против нашей демократии», — говорится в сообщении.

Миллер отметил, что гордится работой бойцов Национальной гвардии округа Колумбия, которые пытались защитить людей от противоправных действий.

Также он отметил решимость, с которой законодатели решили провести заседание даже вне стен Конгресса. По его словам, именно стойкость законодателей и работа правоохранителей привела к тому, что устроившие штурм потерпели неудачу.

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа после митинга перед Белым домом. Штурмом взяли здание Капитолия, где шло заседание по утверждению итогов голосования коллегии выборщиков.

На защиту здания вышли полицейские. После к ним присоединились бойцы Национальной гвардии. В результате столкновений погибли четыре человека. Несколько десятков силовиков получили ранения, но смогли освободить здание и разогнать протестующих.

В ходе разгона полицейские задержали 68 человек, из которых 55 уже предъявили обвинения. На ближайший месяц в городе останется несколько тысяч бойцов Национальной гвардии, которые будут обеспечивать безопасность, а само здание Конгресса обнесут временным забором высотой более двух метров. Это позволит безопасно провести инаугурацию нового президента США Джо Байдена 20 января.