Пентагон: США отстали по уровню гиперзвукового оружия от России

«Хотя США на протяжении десятилетий были лидерами в исследовании сверхзвуковых систем, мы не нацеливались на применение сверхзвуковых технологий в качестве оружия. Те, кто стремится стать нашими противниками, решили превратить эту технологию в оружие, что создало асимметрию в боевых возможностях, за преодоление которой мы должны взяться», — произнес Карвер.

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Он отметил, что развертывание систем гиперзвукового оружия — главный исследовательский и технический приоритет Соединенных Штатов. Карвер отметил: в стране будут продолжать разработки. Вашингтон взял курс на «сохранение господства в будущих сражениях на всех театрах боевых действий».

Россия имеет гиперзвуковое оружие. Это единственная страна в мире, которая официально сделала подобное заявление. Зимой 2019 года Владимир Путин сообщил о том, что проведены успешные испытания «Циркона» — гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты. Также он рассказал о начале серийного производства ракетного комплекса стратегического назначения с планирующим боевым блоком «Авангард». Разработка подобного оружия ведется только с целью обеспечения безопасности. Российский лидер обозначил вектор наращивания оборонного потенциала.