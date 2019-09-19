Пентагон: США не готовы к гибридной войне с Россией

Соединенные Штаты не подготовлены к «опосредованной* и гибридной» войне с Россией. Из-за этого Вашингтон собирается скорректировать планы развития оборонного и других ведомств. Такое заявление сделал глава Пентагона Марк Эспер.

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По его мнению, Москва в последние годы продемонстрировала ведение «опосредованных, гибридных боевых действий и боевых действий в серой зоне». В качестве примера он привел события на Украине и в Крыму.

«Это говорит о том, что они (Россия — прим. ред.) знают, что они не хотят и не могут противостоять нам в обычной войне, поэтому они ищут другие способы, чтобы бросить нам вызов, вести стратегическое соперничество на уровне ниже, чем прямой вооруженный конфликт», — процитировало главу Пентагона РИА «Новости».

Однако США, по его словам, к этому не готовы. Поэтому Штаты работают над планом ведения кампаний в разных горячих точках, чтобы также «выйти на уровень стратегического соперничества ниже этого уровня».

«Мы хороши в военных операциях, но когда мы оказываемся в этой „серой зоне“, когда уходим от обычного конфликта, это становится для нас испытанием», — подытожил министр обороны.

С новыми стратегическими задачами должен справиться не только Пентагон, но и другие ведомства.

*«Опосредованная война» или «война по представительству» — это конфликт, в котором за его участниками стоят более крупные игроки. Примером этого вида конфликта являются Корейская война или начальный этап Вьетнамской.