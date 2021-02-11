Пентагон создал рабочую группу по сдерживанию Китая

В Минобороны США создали межведомственную рабочую группу, которая оценит оборонную политику страны в отношении Китая. Об этом заявил американский президент Джо Байден во время визита в Пентагон.

«Нам необходимо отвечать на растущие вызовы со стороны Китая, чтобы сохранить мир и отстоять наши интересы в Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире», — привело слова Байдена агентство Bloomberg.

Глава государства добавил, что группа обсудит американскую оборонную стратегию, оперативные концепции и военные технологии.

В рабочую группу войдут 15 человек — экспертов по оборонной стратегии, китайским технологиям и разведке, альянсам США в азиатских странах. Группу возглавит помощник министра обороны Илай Ратнер.

К работе группы, по словам Байдена, могут привлекаться и другие ведомства помимо Пентагона.

В течение ближайших четырех месяцев группа подготовит доклад с рекомендациями. Минобороны проинформирует о нем конгрессменов, но вряд ли опубликует, заявили в ведомстве.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что его ведомство проведет оценку присутствия американских военных в мире и даст президенту рекомендации, как можно улучшить положение, исходя из интересов страны.