Пентагон сообщил о выводе части войск США из Афганистана

Уточняется, что США сократили свои силы в Афганистане до 8,6 тысячи человек. В настоящий момент освобождены пять военных баз. Все они переданы афганцам. Хоффман пояснил, что у Штатов остаются возможности и полномочия, которые нужны для самозащиты, а также защиты партнеров.

Как отметил представитель Пентагона, все стороны обязаны снизить уровень насилия и начать межафганские переговоры, информирует ИА Nation News.

Ранее СМИ сообщили, что сильный взрыв прогремел у здания Национального директората безопасности Афганистана в городе Айбак. Уточнялось, что пострадали порядка 50 человек.

*«Талибан» — организация признана террористической и запрещена в России.