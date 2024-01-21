21 января 2024, 10:09
Пентагон сообщил о пострадавшем при обстреле авиабазы в Ираке
Пентагон: при обстреле авиабазы США в Ираке пострадал один военный
В результате ракетной атаки на американскую авиабазу «Айн аль-Асад» в Ираке ранения получил как минимум один военнослужащий. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.
«По меньшей мере один военнослужащий Ирака получил ранения. Еще несколько военных США проходят медицинское обследование на наличие черепно-мозговых травм», — заявили в ведомстве.
Реклама
В пресс-службе уточнили, что по военному объекту выпустили несколько баллистических ракет, основную часть из которых уничтожили системы противовоздушной обороны. В настоящее время продолжается оценка ущерба от обстрела.
Об атаке на американскую авиабазу стало известно в субботу, 20 января. Сведения о количестве ракет разнятся: по информации телеканала Al Hadath, рядом с объектом рухнули не менее 20 ракет, а издание Shafaq сообщало о пяти.
США
Ракеты
Пентагон
Военные
Ирак
Реклама
Реклама