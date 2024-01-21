Мир 21 января 2024, 10:09 Пентагон сообщил о пострадавшем при обстреле авиабазы в Ираке Пентагон: при обстреле авиабазы США в Ираке пострадал один военный Global Look Press

Читать 360tv в

В результате ракетной атаки на американскую авиабазу «Айн аль-Асад» в Ираке ранения получил как минимум один военнослужащий. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

«По меньшей мере один военнослужащий Ирака получил ранения. Еще несколько военных США проходят медицинское обследование на наличие черепно-мозговых травм», — заявили в ведомстве.

Реклама

В пресс-службе уточнили, что по военному объекту выпустили несколько баллистических ракет, основную часть из которых уничтожили системы противовоздушной обороны. В настоящее время продолжается оценка ущерба от обстрела.

Об атаке на американскую авиабазу стало известно в субботу, 20 января. Сведения о количестве ракет разнятся: по информации телеканала Al Hadath, рядом с объектом рухнули не менее 20 ракет, а издание Shafaq сообщало о пяти.