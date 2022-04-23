Пентагон сообщил о поставках Украине вертолетов и гаубиц

Выделяемая Вашингтоном Киеву военная помощь включает в себя более 700 барражирующих снарядов Switchblade, 90 гаубиц и 16 вертолетов Ми-17. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона. При этом речь идет как о вооружениях, которые уже были доставлены, так и о тех, которые только еще предстоит направить на Украину.

По информации американского военного ведомства, общий объем выделяемой Украине военной помощи с 24 февраля оценивается в 3,4 миллиарда долларов, а с января 2021 года — в 4 миллиарда долларов. В частности, Киеву были направлены более 1,4 тысячи ПЗРК Stinger, свыше 5,5 тысячи ПРК Javelin, более 14 тысяч «иных противотанковых систем».

Среди перечисленных вооружений также значатся 90 гаубиц калибром 155 миллиметров, 200 бронетранспортеров, 121 тактический беспилотный летательный аппарат Phoenix Ghost, ракетные комплексы с лазерной системой наведения, радиолокационные станции для борьбы с артиллерией и многое другое.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что партнеры Украины наконец начали поставлять ей то оружие, которое она запрашивала. При этом Зеленский не стал уточнять, какие страны и что именно прислали.

Некоторое время назад Зеленский обращался к США с просьбой предоставить Киеву тяжелое вооружение, которое не поставляли союзники. В частности, он просил передать старые советские самолеты.